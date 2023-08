Sportverein in den Radevormwalder Wupperorten Groß und Klein hat Spaß beim DTV-Sommerfest

Das alljährliche Sommerfest biete nicht nur den Vereinsmitgliedern abteilungsübergreifend zusammenzukommen. Es sei auch eine gute Gelegenheit, Vereinsfremde ihr Angebot vorzustellen. Und die Kinder ließen sich an diesem Tag besonders schnell begeistert. Auf der weitläufigen Terrasse vor dem Vereinsheim etwa, spielten Eltern mit Kindern an der Tischtennisplatte, während sich andere an der Boulderwand mit Klettern versuchten. Das Schachfeld mit seinen großen weißen und schwarzen Figuren weckte zwar das Interesse vieler, doch dem Denksport mochten an diesem heißen Tag niemand so recht verfallen. Der fünfjährige Konstantin, Layla (3) und Leon (1) entschied sich für das Trampolin, wo sie sich mit jedem Schwung auch ein wenig abkühlen konnten. So macht Sport auch im Sommer mächtig Spaß.