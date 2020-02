Kindergärten in Radevormwald : Städtische Kitas in freier Trägerschaft?

Radevormwald Im Jugendhilfeausschuss wurde diskutiert, ob die städtischen Einrichtungen „Sprungbrett“ und „Wupper“ den freien Trägern übertragen werden sollen. Diese sehen darin eine Möglichkeit zur Kostenersparnis.

In der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses war auch die Verwendung der Haushaltsmittel für die Kindergärten ein Thema. Die freien Träger – Kirchengemeinden, Arbeiterwohlfahrt, Sportjugend – hatten dazu einen Antrag eingereicht. Sie schlagen vor, die beiden städtischen Einrichtungen „Sprungbrett“ und „Wupper“ in eine freie Trägerschaft zu überführen.

Einrichtungen In Radevormwald gibt es zwei städtische Kindergärten, nämlich den Kiga „Wupper“ und die Kita „Sprungbrett“. Die evangelische Kirche ist Träger der Einrichtungen an der Kottenstraße, Stauffenbergstraße, an der Uelfestraße und der „Wuppermäuse“. Die katholische Kirchengemeinde trägt den Kindergarten St. Marien. Es gibt drei Elterninitiativen: „Pusteblume“, „Regenbogen“ und „Springelkinder“. Komplett ist die Liste mit der Betriebs-Kita von Gira.

Um Missverständnissen vorzubeugen, betonte Christian Schoppe (Evangelische Kirche) als Sprecher der Antragsteller, dass dieser Vorschlag in keiner Weise bedeute, dass die Arbeit in den städtischen Kindergärten zu beanstanden sei. Rein fiskalische Gründe seien ausschlaggebend. „Es geht einfach ums Geld“, betonte Schoppe. Die freien Träger sähen für die Stadt eine große Kostenersparnis – was für die Stadt, die in einem Haushaltssicherungskonzept steckt, gut wäre. Eine Spanne von 2,2 bis 9,1 Prozent dauerhafte Einsparung im Haushalt sei denkbar, rechnen die freien Träger vor. „Weiterhin ist zu erwarten, dass durch eine geschickte Vermarktung der entsprechenden städtischen Gebäude zusätzliche Einnahmen für die Stadt zu erwirtschaften möglich erscheint“, argumentieren sie, denn dann gebe es Mieteinnahmen anstatt einer Pauschale vom LVR. „Zu berücksichtigen ist auch, dass durch die Übergabe der Einrichtungen die entsprechende Anzahl an Personalfälle und Buchungen in der Finanzabteilung ersatzlos entfallen.“ Außerdem ermögliche die Übertragung der Kitas, dass Kapazitäten im Jugendamt frei würden. Zudem wird auf höhere Landeszuschüsse gehofft, denn die freien Träger werden dabei besser gestellt als Kindergärten von Kommunen. Davon profitieren beispielsweise Elterninitiativen.