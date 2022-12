Nachhaltiger Verkehr in Radevormwald Mobil ohne Auto – neues Konzept für Rade

Auch den Öffentlichen Personennahverkehr nehmen die Planer in den Blick, dabei geht es besonders um die gute Erreichbarkeit der Haltestellen per Rad oder zu Fuß. Als die fünf wichtigsten Haltestellen werden genannt: Herbeck, Hermannstraße, Lindenbaumschule, Rathaus und der Busbahnhof. In der Regel sei die Erreichbarkeit dieser ÖVNP-Schnittstellen für Fußgänger und Radfahrer gut. Allerdings werde „das Ein- und Aussteigen insbesondere für mobilitätseingeschränkte Personen erschwert, da die Barrierefreiheit an keiner der untersuchten Haltestellen gegeben“ sei. Auch seien die Aufstellflächen teilweise sehr klein oder fehlten ganz, das sei besonders der Fall bei Haltestellen, die als Busbucht angelegt seien, etwa am Rathaus. Ein Manko seien fehlende Abstellanlagen für Fahrräder an den wichtigen Haltepunkten.