Sicherheit in Radevormwald Wie sicher wird die Pflaumenkirmes?

Es sollte ein fröhliches, entspanntes Fest werden: Am letzten Augustwochenende fand in der Radevormwalder Innenstadt die Veranstaltung „Rade karibisch“ statt. Überschattet wurden die Feier dann jedoch durch ein furchtbares Ereignis: Ein 19-Jähriger wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Der Tote wurde am frühen Sonntagmorgen am Stromkasten neben dem „Sparkassen-Kreisel“ gefunden. Weit über die Stadt hinaus hat die Tat für Aufsehen gesorgt. Zwei Tatverdächtige sind mittlerweile festgenommen worden.