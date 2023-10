Wupperorte in Radevormwald So wird der „Markt für alle Sinne“ in Dahlerau

Nun wird die Tradition wiederbelebt. Martin Scheibner vom Organisations-Team teilt mit, wie Angebot und Programm am letzten Wochenende der Herbstferien aussehen werden. „Etwa 30 Aussteller und Ausstellerinnen gestalten diesen vielfältigen Markt im Wülfingmuseum. Bilder, Zeichnungen und Skulpturen mit unterschiedlichen Motiven in großen und kleinen Formaten werden angeboten“, kündigt der Kirchenmusiker im Ruhestand an. Dekoartikel aus Stoff, Filz oder in Patchwork-Technik werden ebenfalls angeboten. Es gibt eine große Auswahl an Schmuck aus sehr unterschiedlichen Ausgangsmaterialien wie Papier, Holz, Glasperlen, Edelsteinen oder Silberbesteck und anderen Werkstoffen. Selbstgesponnene Wolle von bergischen Schafen oder bunte Bobbel regen zu eigener Kreativität an. „Des Weiteren gibt es viel Nützliches für den Alltag, Taschen, Kinderhoodies, Kissen, Stifte, Mühlen, Schalen, Keramik“, verspricht Scheibner. Anderes schmeichelt dagegen dem Gaumen: Liköre, Fruchtaufstriche, Salze, Zucker, Essigvariationen oder Kürbisvariationen zum Direktverzehr sind an den Ständen zu finden. Und wer dazu daheim eine stimmungsvolle Beleuchtung möchte, kann sich mit schönen Kerzen ein gemütliches Ambiente nach Hause holen.