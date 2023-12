Wupperorte in Radevormwald Nutzungskonzept fürs Bürgerzentrum

Als ergänzende Begegnungsstätte zu dem Kinder- und Jugendtreffpunkt „Life“ bietet das Zentrum ein Dienstleistungsangebot für ältere und hilfebedürftige Mitmenschen, die im direkten Umfeld in überdurchschnittlicher Zahl wohnen und die mit dieser neuen wohnungsnahen Versorgung auch im Alter in ihren Domizilen verbleiben könnten. In dem nun vorgelegten Nutzungskonzept werden unter anderem die Rahmenbedingungen für die Anmietung beziehungsweise Nutzung der betreffenden Räume des Hauses erläutert. Passenderweise wird der Ausschuss am Donnerstag, 11. Januar, im Bürgerzentrum am Siedlungsweg 26 tagen. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr, der Tagesordnungspunkt ist öffentlich.