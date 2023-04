Wandertag in Radevormwald So wird am 1. Mai in Rade gewandert

Die Wanderer sollten auf geeignete Schuhe und genügend Wasservorrat achten. Kirsten Hackländer nimmt die Wanderer, nach dem Startschuss in der Grundschule, am Wupperdamm im Empfang, wo sie Wasser und Müsliriegel ausgeben wird. Radevormwalds Bürgermeister Johannes Mans wünscht allen Teilnehmern einen schönen Wandertag und natürlich gutes Wetter. Der Wald-Wasser-Wolle-Wanderweg wurde im Jahr 2007 eingerichtet und bereits zwei Jahre später von einem Fachportal und der Stiftung Warentest zu einem der beliebtesten Wanderziele in Nordrhein-Westfalen gewählt. Die Strecke führt vorbei an vielen landschaftlich und kulturhistorisch interessante Orten in der Stadt, so das Naherholungsgebiet Wiebachtal, die Wupper-Talsperre, den Museumsbahnhof Dahlhausen, die historische Textilfabrik Wülfing in Dahlerau und das reizvolle Tal der Uelfe.