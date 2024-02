Reformierte Kirchengemeinde Radevormwald So will die Kirche ihren jungen Wald schützen

Acht Personen haben sich an diesem Nachmittag in dem Gemeindezentrum eingefunden, um die Schutzhüllen anzufertigen. Sie haben eine Menge Arbeit vor sich. „Insgesamt müssen wir 900 Stück machen, so viele junge Bäume werden in den drei Flächen eingepflanzt. Wir haben zum Jahresanfang damit begonnen und haben schon 400 Stück fertig“, sagt Jürgen Richter. Die Aufforstung ist für Ende des Winters geplant, ein nachhaltiger Mischwald soll die Fichten ersetzen, die vom Borkenkäfer in den vergangenen Sommern kaputt gefressen wurden – auch eine Folge des wärmer werdenden Klimas. „Die Fichten waren durch die Trockenheit nicht in der Lage, genügend Harz als Schutzschild gegen den Käfer zu bilden“, erläutert Richter. Und so hatte der Borkenkäfer freie Bahn. Die Folge sind nicht nur die großen, im Stadtgebiet an vielen Stellen sichtbaren Kahlschläge, sondern auch Bodenerosion, weil der Wind ungehindert die freien Flächen weiter austrocknet. Das Presbyterium ist übereingekommen, einen Arbeitskreis Wald zu gründen, um diese Herausforderungen anzugehen.