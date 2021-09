Radevormwald nach der Bundestagswahl : Wenn’s sein muss, dann Opposition

Radevormwald Nach dem enttäuschenden Wahlergebnis bei der Bundestagswahl, machen sich auch die Christdemokraten vor Ort Gedanken zur Lage der Partei.

(s-g) Bei der CDU in Bund und Land wird seit dem vergangenen Sonntag intensiv darüber diskutiert, wie es nach dem enttäuschenden Wahlergebnis weiter gehen soll. Personalien spielen dabei ebenso eine Rolle wie mögliche Koalitionen, die theoretisch doch noch eine Führungsrolle in der kommenden Regierung bedeuten könnten. Skeptische Stimmen, ob dies der Wählerwille sei, werden allerdings außerhalb und innerhalb der Partei immer vernehmlicher.

Doch wie empfinden die Christdemokraten vor Ort in Radevormwald, die an den Infoständen und auch in den sozialen Medien um Wählerstimmen gerungen haben, die Situation? Dejan Vujinovic bezeichnet das Ergebnis der Bundestagswahl klar als Niederlage. „Wir müssen uns als CDU jetzt neu sortieren“, sagt der Fraktionsvorsitzende der Radevormwalder Christdemokraten. Und dies könne auch, wenn es denn so sein müsse, auch in der Opposition geschehen. „Wir müssen nicht auf Teufel komm’ raus regieren“, meint Vujinovic mit Blick auf eine mögliche Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Bündnis 90/Grünen.