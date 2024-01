Verbraucherzentrale in Radevormwald So wechselt man die Heizung richtig aus

Wenn eine Sanierung der bestehenden Heizungsanlage ansteht, haben Hausbesitzer oft die Qual der Wahl bei der Vielzahl an innovativen und effizienten Heiztechniken. Welche Heiztechnik in welchem Fall die Richtige sein kann, darüber informiert die anbieterunabhängige Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW in einem Vortrag mit dem Titel: „Wie plane ich meine regenerative Heizung“ am Dienstag, 16. Januar. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Stadt Radevormwald statt.