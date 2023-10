Bergischer Naturschutzverein Pure Natur für den eigenen Garten

Mit einem ganzen Korb voller Sträucher und Setzlingen flaniert Michael Kann am frühen Sonntagmorgen auf dem Schulhof umher, lugt links und rechts zu den Ständen der Aussteller. Auch seine Frau Micaela läuft mit einem großen Topf voller gelb blühender Mädchenauge an zahlreichen weiteren Gewächsen vorbei. „Wie wäre es mit einer kleinen Bitterorange?“, ruft Anne Pieper, Organisatorin der Pflanzentauschbörse, den langjährigen Bekannten beim Vorbeigehen zu und verwickelt sie in ein kurzes Fachgespräch unter Freunden.