Karnevalszug 2024 in Radevormwald Stimmungshoch in der Bergstadt

Vorfälle Während es während es Zuges selber friedlich blieb, meldete die Polizei im späteren Verlauf des Samstages einige Vorfälle. Auf dem Parkplatz an der Poststraße schlugen und traten gegen 17.50 Uhr drei Personen auf einen 26-Jährigen ein. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige (17 und 18 Jahre) ermitteln. Um 23.18 Uhr gerieten an der Schloßmacherstraße ein 48-Jähriger und ein 40-Jähriger aneinander. Der ältere verpasste dem jüngeren einen Faustschlag. Eine alkoholisierte 21-Jährige erhielt gegen 22.15 Uhr einen Platzverweis, Als sie nicht Folge leistete und um sich schlug, legten die Polizeibeamten ihr Fesseln an. Im Streifenwagen zeigte sie sich weiterhin uneinsichtig und biss einer Beamtin in den Arm.