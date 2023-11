Bergischer Geschichtsverein in Radevormwald Das Jahr 1923 warf einen bösen Schatten voraus

Ruhrbesetzung, Aufstände, Hyperinflation – das Jahr brachte die Weimarer Republik an den Rand des Untergangs. Jede Regierung würde angesichts so vieler Krisen an ihre Grenzen kommen. „Natürlich wussten die Menschen damals nicht, dass es noch viel schlimmer werden würde“, sagte Golombek. Er hatte seinen Vortrag dreigeteilt, der erste Teil beschäftigte sich mit der Vorgeschichte – dem Deutschen Kaiserreich von 1871 bis 1918. „Denn natürlich steht 1923 nicht einfach so plötzlich aus dem Nichts da. Die Reichsgründung nach dem deutsch-französischen Krieg im Jahr 1871 kann hier als Startpunkt betrachtet werden“, meinte der BGV-Vorsitzende. Deutschland sei in dieser Zeit „vom Agrarstaat mit etwas Industrie“ zu einem modernen Industriestaat als weltweit zweitgrößte Wirtschaftsmacht geworden. Aus dieser Zeit stammten übrigens auch die drei damaligen Sieges- und späteren Friedenseichen, die es heute noch im Stadtgebiet gibt. „Damals war der Sieg noch wichtiger als der Frieden“, sagte Golombek.