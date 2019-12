Freie evangelische Gemeinde Grafweg : Rekordergebnis bei der Paketaktion für Osteuropa

Radevormwald Bei der Aktion „Pakete zum Leben“ wurden 1622 Pakete gezählt – so viele wie noch nie.

Gerhard Mosner bedankt sich im Namen der Freien evangelischen Gemeinde Grafweg bei den vielen Spendern und Helfern, die in diesem Jahr dafür gesorgt haben, dass die Aktion „Pakete zum Leben“ erneut ein großer Erfolg wurde. „In diesem Jahr konnten am Ende 1622 Pakete gezählt werden. So viele kamen noch nie zusammen“, berichtet Mosner. Etwa die Hälfte der Pakete wurde von einzelnen Personen, aber auch von Gruppen und Schulklassen gepackt. Die andere Hälfte, also etwa 800 Stück, wurde in zwei Gemeinschaftsaktionen von etwa 25 Personen gepackt. Darunter waren viele Migranten, die sich gerne für andere Bedürftige einsetzen. Ein großer Dank gelte der Stadtbücherei, den Gemeindeämtern aller Kirchengemeinden in Radevormwald und Dahlerau, der Freien evangelischen Gemeinde in Hückeswagen und erstmals auch in Remscheid-Lennep, sowie der Firma Glow2B, wo alle Pakete gesammelt wurden. Die Paletten mit Paketen werden ins Zwischenlager der Auslandshilfe des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Hessen gebracht. Transporte nach Osteuropa finden jeden Monat statt und weiter bis ins neue Jahr hinein.