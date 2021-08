Wetterschäden in Radevormwald : Starkregen und Hochwasser – bislang 34 Anträge auf Soforthilfe

Die Wupper in Vogelsmühle am 15. Juli – selten stand das Wasser des Flusses so hoch. Foto: Michael in't Zandt

Radevormwald In der Fachausschuss-Sitzung am Donnerstag zog Marc Bormann vom Ordnungsamt eine vorläufige Bilanz. Bis Ende des Monats können sich noch Betroffene melden, welche die Soforthilfe des Landes in Anspruch nehmen möchten.

Die Stadtverwaltung hat in der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie am Donnerstag eine Bilanz der Hilfen nach dem Starkregen- und Hochwasserereignis in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli mitgeteilt. Marc Bormann, der stellvertretende Leiter des Ordnungsamtes, informierte die Politik unter anderem darüber, wie viele Betroffene die Soforthilfe des Landesregierung in Anspruch genommen hätten.

„Es sind bislang 19 Anträge von geschädigten Bürgern gestellt worden“, berichtete Bormann. Insgesamt seien 41.000 Euro ausgezahlt worden. Bis zum Ende des Monats sei es noch möglich, Anträge zu stellen. Auch Unternehmen und Selbstständige können sich um Hilfen bewerben, dies hätten in Radevormwald bislang 15 Betriebe in Anspruch genommen. 40.000 Euro seien bewilligt worden, im Falle weiterer Bewilligungen würde dann eine Summe von 75.000 Euro ausgezahlt.

Da Privathaushalte mindestens einen Schaden von 5000 Euro aufweisen müssen, um Anträge stellen zu können, geht die Verwaltung davon aus, dass noch mehr Haushalte von Hochwasserschäden betroffen waren, allerdings in einem geringeren Maße.

Mehrere Spendenaktionen waren nach dem Ereignis ins Leben gerufen worden. Die Stadt hat, wie andere Institutionen, etwa die Kirchen, ein eigenes Spendenkonto eingerichtet (IBAN DE44 3405 1350 0000 1000 16, Verwendungszweck/ Referenz 9095 0001 5321 bei der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen). Bei einer Aktion in den Wupperorten hatte es eine überwältigende Bereitschaft der Bevölkerung gegeben, mit Sachspenden zu helfen. Bürgermeister Johannes Mans dankte allen Helferinnen und Helfern noch einmal für ihren Einsatz.

Bereits im Hauptausschuss hatte Kämmerer Simon Woywod erklärt, dass die Schadensmeldung der Stadt nach dem Starkregen 226.000 Euro umfasst, der weitaus größte Teil entfalle auf Schäden an Straßen. Der spektakuläre Schaden auf der Zufahrt nach Oberdahl – dort wurde ein Teil der Fahrbahn durch die Wassermassen unterspült und weggeschwemmt – soll möglichst noch vor dem Winter repariert werden.

(s-g)