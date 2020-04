Geschäfte in Radevormwald : Reisebranche leidet in Corona-Krise doppelt

Info

Reisebüros unterstützen Um die Corona-Krise zu überstehen, brauchen die Reisebüros aus Radevormwald die Solidarität ihrer Kunden. Wer die Büros unterstützen will, sollte sich auch in Zukunft mit kleinen Hotel- und Flugbuchungen an die kleinen Unternehmen wenden. Reisebüros helfen einem nicht nur, große Reisen zu organisieren, sondern unterstützen auch bei kleinen Buchungen und können mit den Preisen der Onlineanbieter mithalten. Oft verfügen Reisebüros auch über eine große Bandbreite an Hotels.