Sport in Radevormwald Dart-Jugendakademie bietet auch Schnuppertraining

Trainiert und gespielt wird in der Jugendakademie, mit Steeldart. Die Trainingsstunden sind jeweils freitags von 16.45 bis 18.45 Uhr auf drei Boards an der Flurstraße 12 in Dahlhausen. Nach ausführlichem Aufwärmen werden verschiedene Trainingsspiele durchgeführt. Zur Ausstattung vor Ort gehören auch Computer, Schreibtafeln und Tablets.