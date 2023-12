Örtliche Planung für Radevormwald Gute Pflege-Situation – zumindest laut Statistik

Aktuelle Informationen zu diesen Fragen hat der Oberbergische Kreis in seiner aktuellen „Örtlichen Planung“ vorgelegt. In dem neuen Bericht für 2023/24 wird nicht nur die allgemeine Lage im Kreis dargestellt, sondern auch die einzelnen Kommunen nach den Angeboten und Strukturen unter die Lupe genommen. Über Radevormwald vermeldet der Bericht Gutes, macht aber auch Anmerkungen darüber, was künftig noch an Angeboten wünschenswert sei.