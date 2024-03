Jugendhilfeausschuss in Radevormwald So steht es aktuell um die Kita-Plätze

In konkreten Zahlen: Es gibt 177 einjährige Kinder und 69 Plätze, 195 zweijährige Kinder und 172 Plätze sowie 679 Kinder über drei Jahre und 632 Kita-Plätze plus fünf Tagespflegeplätze. „Demnach besteht ein zusätzlicher Bedarf von 128 Plätzen“, stellt die Verwaltung im Kindergartenbedarfsplan fest. Nun gibt es noch die zusätzliche Gruppe des Gira-Betriebskindergartens. „Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Plätze im Gira-Betriebskindergarten nicht vollständig an Rader Kinder vergeben werden“, erläutert die Stadt. Ebenso seien in den Planungen keine Rückstellungen der Vorschulkinder möglich, da diese erst zu einem späteren Zeitpunkt konkret werden. „Trotz der guten Entwicklung wird es ohne neue Kindergartengruppen in den Einrichtungen nicht möglich sein, ohne Überbelegungen betreuen zu können und die Plätze bei Integrativkindern abzusenken“, heißt es in der Vorlage. „Ebenfalls wird es nicht möglich sein, Zuzügen eine lückenlose Weiterbetreuung zu ermöglichen.“