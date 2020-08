Wahlen in Radevormwald : Wahlkabinen werden desinfiziert

Radevormwald Im Wahlausschuss informierte die Verwaltung über die Vorbereitungen. Es gibt Ausweichstandorte für die Senioreneinrichtungen, die sonst als Wahllokale genutzt wurden.

Der Wahlausschuss der Stadt Radevormwald hat in seiner Sitzung am Donnerstag die von der Verwaltung geprüften Vorschläge für die Kommunalwahl am 13. September bestätigt. Die Verwaltung hatte gegen die Aufstellung der Parteien keine Einwände. Über die Zulassung der Wahlvorschläge wurde dann eine separate Niederschrift den Mitgliedern des Ausschusses vorgelegt und von diesen unterschrieben.

Jochen Knorz, Leiter des Ordnungsamtes, beantwortete im Anschluss Fragen der Politiker zum Ablauf der Wahl, nicht zuletzt unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie. „Wir führen im Vorfeld Schulungen für die Wahlhelfer durch“, kündigte der Ordnungsamtsleiter an. Es werde zum Schutz der Menschen Acrylglaswände, ausreichend Desinfektionsmittel und auch Mund-Nase-Masken geben, falls diese benötigt würden. „In den Wahllokalen selber herrschen die Maskenpflicht und auch die vorgeschriebenen Abstandsregeln“, stellt Knorz klar. Die Wahlkabinen und -tische würden in regelmäßigen Abständen desinfiziert. Es sei ratsam für die Bürger, einen eigenen Stift zum Ausfüllen der Wahlzettel mitzubringen. Bei den vergangenen Wahlen wurden unter anderem die Senioreneinrichtungen an der Uelfestraße und am Höhweg als Wahllokale genutzt. Um keine Gefahr für die Bewohner der Seniorenheime heraufzubeschwören – ältere Menschen gelten als besonders gefährdet durch das Virus SARS CoV-2 – gibt es für die Einrichtungen nun Ausweichstandorte. An die Stelle des Wahllokals Seniorenhaus Uelfestraße tritt das Gebäude der Sparkasse am Kreisel und an die Stelle des Johanniter-Hauses am Höhweg tritt der Kindergarten an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße.