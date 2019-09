Einzelhandel in Radevormwald : So soll Rades Zentrum gestärkt werden

Radevormwald Das Einzelhandelskonzept von Radevormwald muss fortgeschrieben werden. Die Bürger wurden bei einer Versammlung im Bürgerhaus über die Veränderungen informiert.

Wie sich das städtebauliche Konzept verändern soll, stellten Stefan Kruse und seine Mitarbeiterin Elisabeth Kopischke am Donnerstagabend bei einer Bürgerveranstaltung vor. „Wir wollen heute die fachliche Sicht auf das Einzelhandelskonzept kennenlernen und danach in die Diskussion und Fragerunde einsteigen“, sagt Bürgermeister Johannes Mans.

Reaktionen Manche Reaktionen der Bürger waren kritisch. Armin Werker (Einzelhändler) wünscht sich, dass die Kaiserstraße im Bereich zwischen Alter Post und Marktplatz gestärkt wird. „Das ist die einzige Stelle in Rade, an der Einzelhandel funktioniert, und das muss gefördert werden“, sagt er. Gewünscht wurde zudem, dass Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie man sich gegen den Onlinehandel durchsetzen kann.

Was ein Einzelhandelskonzept überhaupt ist, erklärte Stefan Kruse am Anfang des Abends. „Ein Einzelhandelskonzept ist kein Marketingkonzept, es soll nichts verhindern und ist kein Wettbewerbsschutz. Ein Einzelhandelskonzept ist ein städtebauliches Konzept, das eine Grundlage für die Stadt darstellt, um Bauleitplanung zu betreiben.“ Die Bebauungspläne der Stadt legen also fest, wo und in welchen Gebäuden Einzelhandel verschiedener Sortimente stattfinden darf und wie die Stadt als Einkaufsstandort funktioniert. Zu der Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts gehört zunächst eine Analyse des aktuellen Zustandes, eine Perspektive für den Standort zu entwickeln sowie das Konzept selber. In den vergangenen acht Jahren gab es einige Veränderungen der Angebots- und Nachfragestruktur, die sich zum Beispiel auf Schließungen, veränderte Verbraucherzahlen, Siedlungsentwicklungen oder das integrierte Handlungskonzept der Stadt beziehen. Die Gesamtverkaufsfläche ist leicht gewachsen. „Bei der Betrachtung des Einzelhandels ordnen wir die Verkaufsflächen nach Warengruppen, die kurzfristige, mittelfristige und langfristige Bedarfe abdecken“, erklärt Elisabeth Kopischke. Die Angebotsanalyse für Radevormwald hat ergeben, dass die Stadt ihrer Position als Mittelzentrum nur bedingt gerecht wird. „Im Bereich der Nahversorgung ist Rade gut aufgestellt, aber das Zentrum ist nicht dicht genug. Einige mittelfristige Bedarfe werden zu wenig abgedeckt.“