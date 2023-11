Karneval in Radevormwald So sieht der neue Orden von „Rua Kapaaf“ aus

Nur noch wenige Tage, dann startet am 11. November um 11.11 Uhr die neue Karnevals-Session. Pünktlich zum Beginn der närrischen Zeit sind die neuen Karnevalsorden der Radevormwalder Gesellschaft „Rua Kapaaf“ eingetroffen. Und dieses Mal geht es um die viel zitierten „Bretter, die die Welt bedeuten“. Das passt zum Motto der Karnevalsgesellschaft in der Session 2023/24, die in Anlehnung an Köln gewählt wurde „Starkes Theater – engagiertes Laienspiel“.