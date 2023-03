Bauprojekt in Radevormwald So soll das neue „WohnZimmer“ aussehen

Über das geplante „WohnZimmer“ an der Nordstraße wird seit Jahren beraten, doch ein deutliches Bild, wie das Gebäude am Ende aussehen wird, konnten sich die Bürger bislang nicht machen. Eine deutliche Vorstellung, wie das Projekt sich am Ende darstellen wird, wurde nun am Donnerstag in der Sitzung des Bauausschusses vermittelt. Alexander Pick vom Büro „quadrat + architektur“ aus Recklinghausen stellte die Entwürfe vor und erläuterte wichtige Eckdaten des Vorhabens. Der Architekt betonte unter anderem, dass Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle bei dem Bau spielen soll, ein großer Teil soll aus Holz gefertigt werden.