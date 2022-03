Trägerverein „aktiv55plus“ in Radevormwald : So schützen sich vor allem Senioren vor üblen Tricks

Radevormwald „Ausgetrickst - wider der Gaunerei in Radevormwald“ hat der Trägerverein „aktiv55plus“ eine Veranstaltung genannt, bei der es wichtige Tipps im Umgang mit Enkeltrick, Taschendiebstahl, dem Anruf falscher Polizisten oder Finanzbeamter sowie Gaunertricks rund um Corona geht.

Es ist erschreckend: Immer wieder fallen vor allem ältere Menschen auf üble Tricks von dreisten Dieben, Einbrechern und Telefonanrufern rein. „Ausgetrickst - wider der Gaunerei in Radevormwald“ hat der Trägerverein „aktiv55plus“ deshalb eine Veranstaltung genannt, bei der es wichtige Tipps im Umgang mit Enkeltrick, Taschendiebstahl, dem Anruf falscher Polizisten oder Finanzbeamter sowie Gaunertricks rund um Corona geht. Norbert Hengstwerth, ein erfahrener Kriminalhauptkommissar im Ruhestand, bietet seine Hilfe wieder am kommenden Mittwoch, 9. März, 10 bis 11.30 Uhr, im Haus der Begegnung, Haus Hürxthal, am Schlossmacherplatz an. Er berät im persönlichen Gespräch Bürger, wie sie sich vor derartigen Machenschaften schützen können, bevor es geschieht. Interessierte können ihre Fragen stellen, bekommen Informationen und Unterstützung.