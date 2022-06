Duo aus Radevormwald und Halver : So schlugen sich „Big Blue“ bei der Sat.1-Show

Georg Debus aus Halver (r.) und Eddy Ebeling aus Radevormwald waren im TV zu sehen. Foto: Big Blue

Radevormwald Eddy Ebeling und Georg Debus legten bei „All together now“ einen starken Auftritt hin. Doch zum Sieg reichte es am Ende leider nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Am Freitag vor Pfingsten war es soweit – Eddy Ebeling alias King Eddy aus Rade und sein musikalischer Partner Georg Debus alias George LeSmoo aus Halver haben sich als „Big Blue“ respektive Jake und Elwood Blues aus dem Kultfilm Blues Brothers waren in der SAT1-Fernsehshow „All Together Now“ mit dabei. In der neuen Freitagabendshow des Privatsenders, die von Endemol produziert wird, treten Künstler vor einer 100-köpfigen Jury aus mehr oder minder bekannten Personen aus dem Musikbusiness auf. Die drei besten aus der Vorrunde dürfen am Ende noch einmal gegeneinander antreten – wer dann die meisten der 100 zum Aufstehen motiviert, gewinnt die Folge – und darf sich über 10000 Euro Preisgeld freuen.

„Big Blue“, das ist das neue Musikprojekt von King Eddy, der vor allem als Elvis-Imitator in der Region bekannt geworden ist und seinem langjährigen Freund, der wiederum den Fantastischen-Vier-Rapper Smudo imitiert. Am Freitagabend sind sie direkt als erster von insgesamt zwölf Künstlerinnen und Künstlern am Start. Und legen mit dem Hit „Everybody Needs Somebody To Love“ gleich ordentlich vor.

Die beiden stehen hinter ihren Mikrophonen, natürlich im schwarzen Anzug und mit Sonnenbrillen im Gesicht – und ab geht die wilde Hatz. „Big Blue“ haben die klassischen Bewegungen von Jake und Elwood perfekt drauf – und es ist nicht zuletzt der Einsatz der Mundharmonika, die von Georg Debus authentisch gespielt wird, die die Jury überzeugt. Das findet auch Moderator und Sänger Nilz Bokelberg. „Ihr habt ein bisschen zu schön gesungen, aber die Mundharmonika hat mich überzeugt“. Mit 76 von 100 „Aufstehern“ legen die „Blues Brothers von SAT1“ ein so ordentliches Pfund vor, dass Soulsängerin Esther Fill Ridstyle nicht anders kann, als ihre Begeisterung kundzutun: „Megageil, was für ein Auftakt, danke für eure Energie!“ Auch Moderatorin Melissa Khalaj sagt: „So gut war bisher noch kein Act.“