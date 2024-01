Kirchengemeinden in Radevormwald „Alleine geht es nicht mehr weiter“

Doch was verändert sich durch diese Verbindung für die Gemeindemitglieder eigentlich? „Im Prinzip erstmal nicht viel“, sagt Müller, der diese Frage zuletzt häufiger beantworten musste. „Die Gemeindemitglieder können sich bei ihren Anliegen und Anfragen weiterhin an ihre jeweiligen Gemeindeämter wenden oder auch Manuela Melzer und mich ansprechen“, erklärt der Pfarrer. „Die pfarramtliche Verbindung eröffnet die Möglichkeit, Gottesdiensten an den gewohnten Orten in den Gemeinden aufrechtzuerhalten und lässt die Gemeinden enger zusammenwachsen.“ Das habe sich bereits bei den ersten Sonntagsgottesdiensten des Jahres bemerkbar gemacht, in denen Mitglieder enger rückten und die Gottesdienste in den anderen Gotteshäusern besuchten, berichten Gisela Busch und Amtskollege Torsten Kleinschmidt, Presbyteriumsvorsitzende der reformierten Gemeinde und der Gemeinde Remlingrade-Dahlerau.