Radevormwalder Reaktionen auf den Pisa-Schock „Kitas und Schulen sollen alles richten“

Die Abkürzung Pisa steht für „Programme for International Student Assessment“. Die Studie wird von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) koordiniert, in Deutschland leitet das Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien (ZIB) die Auswertung. Es werden die Kompetenzen von 15-Jährigen beim Lesen, in Mathe und Naturwissenschaften erfasst. Die neueste Studie basiert auf Tests, die im Frühjahr 2022 durchgeführt wurden. In Deutschland rund 6100 repräsentativ ausgewählte Schülerinnen und Schüler an rund 260 Schulen aller Schularten getestet.