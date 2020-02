Kommunalwahl in Radevormwald : So reagiert die Politik auf Mans’ Vorstoß

Bürgermeister Johannes Mans will Bürgermeister in Radevormwald bleiben. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die politischen Kräfte in Radevormwald äußern sich zur Bewerbung von Bürgermeister Johannes Mans für eine zweite Amtszeit. Die SPD kündigt an, sich bald zu positionieren. Die CDU bekräftigt, einen eigenen Kandidaten aufzustellen.

Die Ankündigung von Bürgermeister Johannes Mans, sich für eine weitere Amtszeit zu bewerben, ist mit großer Aufmerksamkeit in der Stadt aufgenommen worden. Auf einer lokalen Facebook-Seite bekam Mans viel Zuspruch von Bürgern, die sich von seiner Entscheidung erfreut zeigen. Doch wie steht es mit den Fraktionen im Rat? Bilden sich bereits Bündnisse für oder gegen den Amtsinhaber?

Gerd Uellenberg, Vorsitzender der Radevormwalder CDU, zeigte sich nicht übermäßig überrascht, dass Mans erneut kandidieren wird. Er bekräftigt, dass die Christdemokraten mit einem eigenen Kandidaten antreten werden. Wann dieser der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll, darüber wolle er vorerst nichts sagen: „Ich möchte da nicht vorpreschen.“

Info So siegte Mans bei der vergangenen Wahl Wahl 2015 Bei der Bürgermeisterwahl vor fünf Jahren traten drei Kandidaten an. Johannes Mans, aufgestellt durch die Alternative Liste (AL), erhielt 52,69 Prozent der Stimmen, Bernd-Eric Hoffmann (UWG) wurde Zweiter mit 25,29 Prozent. Der favorisierte CDU-Politiker Christian Viebach, den auch die Sozialdemokraten unterstützten, scheiterte spektakulär mit nur 22,02 Prozent.

Die Christdemokraten, die in den vergangenen Jahren mit Johannes Mans als Verwaltungschef gut zusammengearbeitet hatten, sind derzeit auf den Bürgermeister nicht gut zu sprechen. Der Rückzug des vom Rat bereits gewählten Beigeordneten Christian Klicki, nachdem Zweifel an dessen Qualifikation aufgetaucht waren, ist in Augen der CDU-Mitglieder hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Mans ein Gutachten beauftragt hatte, in dem Klicki schlecht weg kam.

Dieses Thema werde im Wahlkampf aber keine besondere Rolle spielen, kündigt Gerd Uellenberg an. Stattdessen werde man die Tatsache in den Fokus stellen, dass es unter Mans’ Leitung in der Verwaltung „viel Unruhe“ gebe, was sich an einer großen Fluktuation bei den Mitarbeitern zeige. Sicher sei, dass seine Partei auch Verbündete unter den örtlichen Parteien suchen werde.

Könnte damit die FDP gemeint sein? Immerhin hatten die Liberalen sich für die Wahl von Christian Klicki zum Beigeordneten eingesetzt und seinen Rückzug ausdrücklich bedauert. Annette Pizzato, die Fraktionsvorsitzende, bremst allerdings erste Spekulationen: „Wir haben ja keine Ehe mit der CDU.“ Wie sich die Partei positionieren werde, sei noch nicht entschieden. Dass Johannes Mans antrete, weil er die vielen angestoßenen Projekte zu Ende bringen möchte, sei immerhin nachvollziehbar, meint Pizzato.

Ob die SPD den Bürgermeister bei seiner Bewerbung für eine zweite Amtszeit unterstützen wird, soll sich voraussichtlich noch in dieser Woche entscheiden. „Wir haben heute Abend eine Sitzung des Parteivorstandes, in der darüber gesprochen wird“, sagte der Parteivorsitzende Dietmar Stark am Mittwoch. Am Tag darauf werde das Thema in die Mitgliederversammlung gehen, Ende der Woche werde man vermutlich ein Ergebnis verkünden können.

Auch bei Bündnis 90/Grüne wird in einer Mitgliederversammlung über das Thema Bürgermeisterwahl abgestimmt werden. „Wir werden uns am 14. Februar treffen“, kündigt die Fraktionsvorsitzende Elisabeth Pech-Büttner an.

Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) hatte bei der Wahl im Jahr 2015 einen eigenen Kandidaten für das Bürgermeisteramt aufgestellt: Bernd-Eric Hoffmann. Er wurde sogar Zweiter hinter Johannes Mans, denn der CDU-SPD-Kandidat Christian Viebach erlitt bei der Abstimmung wegen Stalking-Vorwürfen im Vorfeld Schiffbruch. Armin Barg, Sprecher der UWG, deutet an, dass ein eigener Kandidat bei der kommenden Wahl zumindest nicht ausgeschlossen ist: „Wir haben da möglicherweise eigene Vorstellungen.“

Das Verhältnis der Alternativen Liste (AL) zu Bürgermeister Mans ist ein spezielles. Sie hatten ihn vor fünf Jahren per Anzeige als Kandidaten angeworben. Inzwischen ging es zwischen dem einstigen Kandidaten und der Fraktion im Rat öfter mal rau zu.

