Erste Wupperkonferenz in Radevormwald : So planen die Wupperorte ihre Zukunft

Quartiersmanager David Truszczynski begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Café des Wülfingmuseums in Dahlerau. Die Resonanz auf die Einladung war ausgesprochen gut. Foto: Jürgen Moll

Wupperorte Mit einem Treffen im Wülfingmuseum machten die zahlreich erschienen Akteure den ersten Schritt zu mehr Vernetzung in den Ortschaften.

Schon bevor die Veranstaltung überhaupt begonnen hatte, konnten sich die Organisatoren über den ersten Erfolg freuen: Fast alle wichtigen Akteure der Wupperorte waren mit einem oder mehreren Vertretern am Dienstagabend im Wülfingmuseum zum ersten Stadtteiltreffen der „Wupperkonferenz“ erschienen. Die Bereitschaft, gemeinsam die Wupperorte nach vorne zu bringen, ist nicht zu übersehen. Wie dies genau in den kommenden Jahren geschafft werden soll, darüber wurde an diesem Abend, zu dem Stadt und Quartiermanagement eingeladen hatten, gesprochen.

Der Ort war passend gewählt: Das Wülfingmuseum mit seinem Café ist eines der Vorzeigeprojekte in den Wupperortschaften, deren Bewohner sich lange Jahre von der oben auf dem Berg residierenden Verwaltung vernachlässigt wähnten. Bürgermeister Johannes Mans betonte in seiner Ansprache zur Begrüßung, dass seit seinem Amtsantritt im Jahr 2015 die Entwicklung der Wupperorte sein besonderes Anliegen gewesen sei. Die Erfolge seien nicht zu übersehen, das bewiesen auch die steigenden Zahlen bei den Anmeldungen für Kitas und Schulen – die Wupperorte seien wieder für junge Familien attraktiv. „Wir schaffen als Stadt die Rahmenbedingungen“, erklärte Mans. Auf dieser Grundlage könnten die Menschen in den Wupperorten dann die Lebensqualität vor Ort sichern.

Info Diese Akteure waren am Dienstag dabei Teilnehmer Unter anderem folgende Vereine und Institutionen waren am Dienstagabend bei dem Treffen vertreten: Trägerverein „aktiv55plus“, Newcare-Home (früher Haus Thiele), Bürgerverein für die Wupperorte, TuSpo Dahlhausen, Dahlerauer TV, Kulturgemeinde Önkfeld, Katholische Kirchengemeinde St. Josef, evangelische Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau, Freie evangelische Gemeinde Dahlerau, Deutsches Rotes Kreuz, Bergische Bahnen/Wupperschiene, Grundschule Wupper, Städtische Kita Wupper, Förderverein des Wülfingmuseums. Entschuldigt hatten sich wegen Terminproblemen die Mediziner des Ärztehauses und die Wupper-Apotheke. Ebenfalls anwesend waren Vertreter der Ratsfraktionen und der Stadt, darunter Bürgermeister Johannes Mans, Bauverwaltungsamtsleiter Burkhard Klein, Sozialamtsleiter Volker Grossmann, Flora Treiber, städtische Referentin, und Mitarbeiter des städtischen Jugendtreffs „Life“.

Quartiermanager David Truszczynski umriss die wichtigsten Ziele des Abends: Es solle darüber diskutiert werden, wie es mit der Quartiersarbeit weitergehe, wie die Zusammenarbeit der Akteure in den Ortschaften gestärkt werden und das Bürgerzentrum mit Leben gefüllt werden könne.

Manche Besucher dürften sich an ihre Schulzeit erinnert fühlen, als der Quartiermanager die Teilnehmer bat, nun zur Gruppenarbeit überzugehen. An einzelnen Tischen machten sich die Wupperaner Gedanken über die fünf Frageworte mit W: Warum? Wann? Wo? Was? Wie? Nach einem Imbiss wurden die Ergebnisse dann von Vertretern der einzelnen Gruppen anhand von Flipcharts vorgestellt.

Der wohl meistverwendete Begriff an diesem Abend war „Netzwerk“. Die Vereine, Schulen, Kitas, Einzelhändler, Kirchen und andere Institutionen sollten sich verstärkt unter einander abstimmen oder, wie Guido Musial, der Vorsitzende des TuSpo Dahlhausen, es formulierte: „Es soll nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen.“

Sylvia Krunke, Inhaberin des gleichnamigen Reisebüros in Vogelsmühle, betonte bei der Präsentation der „Wer?“-Gruppe, dass „niemand ausgeschlossen werden“ solle, darum sollte berücksichtigt werden, dass nicht jeder Einwohner im Internet oder den sozialen Medien aktiv sei. Alle Generationen, ob Jugend oder Senioren, sollten einbezogen werden. Es spreche auch nichts dagegen, benachbarte Ortschaften jenseits der Radevormwalder Stadtgrenzen einzubinden, etwa Spiekern oder Frielinghausen. „Es sollte ein Leitbild für die Wupperorte geschaffen werden“, regte Krunke zudem an.

Was das „Wo?“ betrifft, sind die Wupperorte gut aufgestellt. Stadtmitarbeiter Jochen Pries, Leiter des Jugendtreffs „Life“, nannte neben diesem Gebäude und dem Wülfingmuseum auch das Bürgerzentrum, das gerade umgebaut wird.