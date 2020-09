Straßenverkehr in Radevormwald : Im Herbst häufen sich die Wildunfälle

Radevormwald Vor allem in der Morgen- und Abenddämmerung müssen Fahrer mit Tieren rechnen, die auf die Straße laufen, warnt die Polizei. Kam es zur Kollision, müssen oft Jägerinnen und Jäger wie Claudia Möllney ausrücken.

Der Vorfall passierte vor zwei Jahren in der Nähe der Ortschaft Jakobsholt, im Norden der Stadt. Ein Rehbock war in ein Auto gelaufen. Als Claudia Möllney, Jägerin und Sprecherin der Hegegemeinschaft Radevormwald, zum Schauplatz des Unglücks gerufen wurde, musste sie feststellen, dass das schwer verletzte Tier noch lebte. Der unbekannte Fahrer hatte sich entfernt und den Rehbock einfach liegen lassen.

Statistik Die Zahlen der Verkehrsunfälle mit Wildtieren scheinen im Oberbergischen Kreis in diesem Jahr weniger hoch auszufallen als noch in den drei vergangenen. Wie die Polizei mitteilt, sind im Kreisgebiet von Januar bis August 678 Unfälle dieser Art gemeldet worden – dabei wurden auch zwei Menschen verletzt. Im Jahr 2019 waren es insgesamt 1248 Unfälle, auch hier gab es zwei Verletzte. Sechs Menschen wurden bei Wildunfällen im Jahr 2018 verletzt, im diesem Jahr gab es 1110 Unglücke. Im Jahr 2017 verzeichnete die Polizei 1191 Fälle, acht Menschen kamen dabei zu Schaden.

Joachim Höller, Leiter der Verkehrsdirektion der Kreispolizeibehörde, gibt den Verkehrsteilnehmern folgende Tipps für das richtige Verhalten, um Wildunfälle zu vermeiden oder im Unglücksfall richtig zu reagieren: „Fahren Sie in den ländlichen und waldreichen Gegenden in den kommenden Wochen besonders vorsichtig. Ist ein Verkehrszeichen Wildwechsel aufgestellt, ist die Gefahr besonders hoch. Die Hinweisschilder werden an gefährdeten Stellen mit häufigem Wildwechsel aufgestellt und sollten ernst genommen werden. Wenn plötzlich ein Tier auf der Straße auftaucht, nicht ausweichen, sondern kontrolliert abbremsen und notfalls einen Zusammenstoß in Kauf nehmen. Rechnen Sie bei Wildwechsel immer mit Nachzüglern – ein Tier kommt selten alleine.“