Schulstart in Radevormwald : Nur vereinzelt wurden Masken vergessen

Sandra Pahl ist die Leiterin der Sekundarschule. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die weiterführenden Schulen in Radevormwald haben am Mittwoch mit dem Unterricht begonnen, am Donnerstag folgen die Grundschulen. Eltern wurden bereits im Vorfeld auf die Sicherheitsmaßnahmen in der Corona-Pandemie vorbereitet.

„Alles gut gelaufen“ – so lautete am Mittwochnachmittag das Fazit von Sandra Pahl, der Leiterin der Sekundarschule. Wie in den anderen weiterführenden Schulen an der Hermannstraße – dem Theodor-Heuss-Gymnasium und der Städtischen Realschule – hatte in der Einrichtung am Mittwochvormittag der Unterricht nach den Sommerferien begonnen, mit besonderen Hygienevorschriften.

Die Pflicht, auf dem Schulgelände Mund-Nasen-Masken zu tragen, sei durchweg eingehalten worden. „Nur ein Mädchen aus der 7. Jahrgangsstufe hatte keine Maske dabei“, berichtet Sandra Pahl. „Nicht etwa aus Protest gegen die Maskenpflicht, sondern einfach aus Vergesslichkeit.“

Für solche Fälle sind die Schulen mit Ersatzmasken ausgerüstet, hatte Schulamtsleiter Jürgen Funke bereits am Dienstag erläutert. Zudem sollen die Schüler regelmäßig die Masken wechseln.

Wegen der großen Hitze in dieser Woche hatten sich die weiterführenden Schulen geeinigt, den Unterricht um 11.40 Uhr zu beenden. Außerdem wurden Kurzstunden eingeführt, so dass eine Schulstunde nicht 45 Minuten, sondern nur eine halbe Stunde dauert. Der Nachmittagsunterricht entfällt zudem in dieser Woche.

Am Donnerstag werden nun auch die Grundschulen in das neue Schuljahr starten. Auch hier gilt die Maskenpflicht. „Wir haben für die kleineren Schüler spezielle kleinere Mund-Nasen-Masken besorgt“, teilte Schulamtsleiter Jürgen Funke mit. Grundsätzlich dürfen nur Schüler und Schulpersonal die Räume betreten. Kinder, die Krankheitssymptome aufweisen, die typisch für Covid-19 sind, müssen zu Hause bleiben.

Die Grundschule Bergerhof/Wupper hat mit einem Elternbrief die Familien auf die besonderen Bedingungen des Schulstarts vorbereitet. Darin heißt es unter anderem: „Anstelle von gestaffelten Anfangszeiten gehen die Kinder morgens direkt in ihren Klassenraum und halten sich nicht unnötig auf dem Pausenhof oder im Flur auf. Auf das Tragen der Hausschuhe wird zunächst einmal verzichtet, und die Jacken werden über dem eigenen Stuhl in der Klasse aufgehängt. Entsprechend sollen die Kinder nach Unterrichtsschluss das Schulgelände zügig verlassen.“ Sobald die Kinder sich auf ihren festen Sitzplätzen in den Klassenräumen befinden, können die Mund-Nase-Masken allerdings abgenommen werden. Lehrkräfte dürfen im Unterricht die Maske ablegen, wenn der empfohlene Sicherheitsabstand von 1,50 Metern eingehalten wird.