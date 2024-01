Sportereignis in Radevormwald Vorbereitungen „zu 90 Prozent“ beendet

Am Freitag werden die Sportler und ihre Teams anreisen. „Ab 14 Uhr beginnt dann das Training“, erklärt Schreiber. 550 Anmeldungen liegen vor, das ist ein Rekord in der Geschichte der Meisterschaften. Die vielen Teilnehmer müssen natürlich unterkommen. Rund 230 Betten in Hotels und anderen Unterkünften in Radevormwald seien belegt, außerdem übernachten viele Radsportler in den benachbarten Städten Remscheid und Schwelm. Viele Teilnehmer und ihre Helfer werden aber auch mit Wohnmobilen oder -wagen anreisen. Das Fahrerlager wird im Uelfetal aufgeschlagen, daher ist die L 414 in der Nähe des Uelfebades vorübergehend gesperrt.