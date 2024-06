Baugebiet in Radevormwald So lange dauert die Karthausen-Sperrung noch

Bürger, die regelmäßig die L 81 zwischen der Bundesstraße 229 und Honsberg benutzen, müssen sich noch einige Wochen in Geduld fassen. Die Straße ist wegen der Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet Karthausen aktuell vollständig gesperrt. Die Radevormwalder Stadtverwaltung hat nun Informationen zum Stand der Dinge bei den Arbeiten veröffentlicht und in Aussicht gestellt, dass die Sperrung Mitte Juli aufgehoben werden kann. Darauf habe sich die Verwaltung nun mit den ausführenden Firmen verständigt, heißt es in der aktuellen Mitteilung aus dem Rathaus.