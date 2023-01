Politik in Radevormwald So läuft die Wahl des Jugendbeirats ab

Info

Bewerbungsunterlagen sind auf der Homepage der Stadt Radevormwald, sowie auf den Homepages des Theodor-Heuss-Gymnasiums und der Sekundarschule erhältlich. Außerdem können die Unterlagen auch in den Sekretariaten der Schule abgeholt, oder per E-Mail an sarah.behr@radevormwald.de angefragt werden.

Stichtag Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 27. Januar. Bis dahin müssen die Bewerbungsunterlagen in schriftlicher Form im Amt für Jugend, Schulen, Kultur und Sport bei Sarah Behr, Kaiserstraße 140, abgegeben worden sein.

Wahl Die Wahl wird vom 15. bis 17. März an allen weiterführenden Schulen der Stadt durchgeführt sowie zusätzlich an einem neutralen Ort für alle Jugendlichen, die keine Radevormwalder Schule besuchen oder sich bereits in der Ausbildung befinden. Allen Wahlberechtigten wird zeitnah zur Wahl eine Wahlbenachrichtigung zugeschickt.