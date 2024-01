Fischerei-Verein in Radevormwald So steht es um die Lachse in der Wupper

Erinnern Sie sich noch an „Kuno“, den „Killerwels“? Im Jahr 2001 war der Süßwasserfisch der Star des Sommerlochs und steht damit in einer Reihe mit dem legendären Kaiman „Sammy“ oder der jüngst als Wildschwein entlarvten Löwin aus Berlin. „Kuno“, so wurde berichtet, soll in Mönchengladbach einen kleinen Rauhaardackel verspeist haben. Hundebesitzer in der Region dürften sich daher über eine Aussage von Fisch-Experte Helmut Wuttke gruseln: „Auch in der Wupper-Talsperre leben Welse.“ In jüngster Zeit, angesichts der starken Regenfälle, seien durch das Ablassen großer Wassermengen einige Welse aus der Talsperre gespült worden. „Wir haben Exemplare mit einer Länge von einem Meter gesichtet“, sagt Wuttke, der Vorsitzender des Bergischen Fischerei-Vereins von 1889 ist. Für Flusswelse ist das noch klein, die Tiere können bis zu drei Meter lang werden. Hundehalter sollten sich allerdings beruhigen: Der normale Speiseplan der Welse umfasst kleinere Fische, Frösche, Krebse, Enten oder auch mal planschende Nagetiere. Auf Spaziergänge mit Hund an der Talsperre muss niemand verzichten.