Katholische Gemeinde in Radevormwald : Was bei der Messe zu beachten ist

Was bei der Messe zu beachten ist

Katholische Gemeinde in Radevormwald

Radevormwald Am Sonntag feiert die Gemeinde St. Marien wieder die Heilige Messe gemeinsam. Marc D. Klein, der Pfarrer der Kirchengemeinde, erklärt, auf welche Sicherheitsmaßnahmen sich die Gottesdienstbesucher einstellen müssen.

In der katholischen Kirchengemeinde St. Marien finden am Sonntag nach längerer Pause nun wieder öffentliche Heilige Messen statt, nämlich um 10 und um 18 Uhr. Pfarrer Marc D. Klein weist allerdings darauf hin, dass die Gottesdienstbesucher sich an die Regeln halten müssen, mit denen eine Verbreitung des Virus SARS CoV-2 verhindert werden soll.