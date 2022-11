Einzelhandel in Radevormwald So läuft der Start des Adventsgeschäfts

Info

Einschätzung Der Handelsverband NRW Rheinland erwartet für das Weihnachtsgeschäft ein nominales Plus von fünf Prozent, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. „Das ist zunächst einmal ein Grund zur Freude, was auch von den Wirtschaftsweisen so bestätigt wird“, wird Geschäftsführer Marcus Otto zitiert. „Allerdings bedeutet dies ein reales Minus von vier Prozent. Es bleiben also trotz dieser teils positiven Zahlen doch sehr schwierige Zeiten für den regionalen Handel.“