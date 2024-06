Sicherheit in Radevormwald So könnte die Bahntrasse beleuchtet werden

Wie die Verwaltung erläutert, verläuft der Trassenweg teilweise in einem Landschaftsschutz- und Quellgebiet. Eine Beleuchtung von Radwegen ist in Landschaftsschutzgebiet in der Regel untersagt, weil das Licht auf Tiere – vor allem Insekten – schädlich wirken kann. Wenn es ein großes öffentliches Interesse an einem solchen Vorhaben gibt, sind allerdings Ausnahmen möglich. Dazu müsste die Stadt einen Antrag auf Befreiung bei der zuständigen Behörde stellen.