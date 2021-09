Angebot in Radevormwald : So optimiert man die Homepage

So optimiert man die Homepage

Angebot in Radevormwald

Radevormwald Ein zweites Digital-Coaching für Gewerbetreibende in Radevormwald findet am 30. September statt. Dabei soll die eigene Homepage verbessert werden.

(s-g) Das Citymanagement in Radevormwald hat das zweite Digital-Coaching für Gewerbetreibende für den 30. September angekündigt. Sowohl für Neueinsteiger als auch für Teilnehmer des ersten Coachings soll es Neues geben, dieses Mal steht die Verbesserung der eigenen Webseite im Fokus. Das für Gewerbetreibende kostenlose Digital-Coaching will wieder Kompetenzen für die Verbesserung des Internetauftritts für Einzelhändler, Gastronomen, Dienstleister und sonstige Unternehmer vermitteln. Während bei der ersten Veranstaltung noch ein Überblick über viele Themen gegeben wurde, liegt der Fokus dieses Mal auf der eigenen Webseite und wie man das Maximum herausholt: „Wir wollten etwas anbieten, das sowohl für Teilnehmer des ersten Termins interessant ist, aber auch für Neueinsteiger problemlos geeignet ist“, so Jan Eichenauer, Projektleiter des Citymanagements.