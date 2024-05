Evangelisches Familienzentrum Kottenstraße So können Eltern weniger meckern

In diesem Vortrag erhalten die Teilnehmer Anregungen, wie Sie die Kommunikation mit Ihrem Kind so verändern können, dass nerviges Meckern nicht mehr notwendig ist: Kinder brauchen authentische Botschaften, Anweisungen in Ich-Form, kein „nie“, „immer“ und „nur“, Klarheit in der Sprache und Festigkeit im Gefühl lässt gegenseitigen Respekt entstehen.