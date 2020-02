Klimaschutz in Radevormwald : Energiesparen zu Hause – Experte gibt Ratschläge

Radevormwald Die Stadt lädt ein zu einem Vortrag ins Bürgerhaus. Die jüngste Stromrechnung kann mitgebracht werden.

Diese und andere Fragen rund um das Thema „Effizienter Einsatz von Strom und Heizwärme“ beantwortet ein Energieberater der Verbraucherzentrale NRW in Radevormwald in einem Vortrag am Dienstag, 10. März, 17 Uhr, Bürgerhaus (Mehrzweckraum) am Schlossmacherplatz. Gerne kann auch die jüngste Stromrechnung mitgebracht werden. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist kostenfrei, berichtet der städtische Klimaschutzmanager Niklas Lajewski. Eine Anmeldung ist erwünscht.