Trägerverein „aktiv55plus“ in Radevormwald So klappt es besser mit dem Smartphone

Margarete Ebinghaus ist die zweite und letzte Kundin. Sie kennt sich gut mit dem Handy aus, bedient es sicher. Die Handysprechstunde hat sie dennoch schonmal häufiger aufgesucht. Vorsorglich. „Bevor ich was falsch mache, frage ich lieber vorher nach“, sagt die 67-Jährige. Heute will sie wissen, wie sie die Werbemails aus ihrem E-Mail-Postfach verbannen kann. Kuhn erklärt, mit dem Handy in der Hand, das geöffnete Postfach im Blick. „Wenn es sich um abonnierte Newsletter handelt, kann man die meist hier am Ende der E-Mail auf einem Link wieder abbestellen“, erklärt er. „Andere Werbemails kann man in den Spam-Ordner verschieben. Der lernt dann von selbst, filtert die Mails vorher und sortiert sie in den Ordner.“ Ebinghaus ist mit der Hilfe Kuhns sehr zufrieden. „Normalerweise frage ich sonst auch mal eine Freundin, aber ich komme auch gerne zur Sprechstunde“, sagt sie. Hier konnte man ihr schon immer unkompliziert helfen.