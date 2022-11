Interview mit Bürgermeister Johannes Mans : Was passiert, wenn der Strom längere Zeit ausfällt?

Interview Radevormwald Bürgermeister Johannes Mans und weitere Mitglieder der Verwaltung erläutern, wie sich die Stadt auf bestimmte Szenarien vorbereitet hat.

Mans Die Kommunikation mit den zuständigen Behörden und Einsatzkräften ist gesichert. Es stehen Satellitentelefone zur Verfügung, die auch unter diesen Bedingungen funktionieren. Natürlich fangen wir nicht bei null an, diese Pläne für Notfälle liegen bereits seit Längerem in den Schubladen. Aber durch die Ereignisse der jüngsten Zeit werden diese Szenarien aktuell wieder stark diskutiert und auf den neuesten Stand gebracht.

Spielen wir das Szenario einmal kurz durch. Plötzlich fällt in der ganzen Stadt, in der ganzen Region der Strom aus. Was wären die ersten Schritte?

Mans Wir sind auch darauf vorbereitet, an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Wärmeräume einzurichten, damit die Menschen nicht der Kälte ausgesetzt sind. Sollte sich der Stromausfall länger hinziehen, dann kommen die Kooperationen auf der überstädtischen Ebene mit ins Spiel, wir stehen in enger Abstimmung mit der Kreisverwaltung zu diesem Thema. Im Krisenfall sind die Feuerwehrhäuser eine wichtige Anlaufstelle zur Informationsweitergabe.

Eine Sorge, die bereits in den vergangenen Wochen von Einwohnern geäußert wurde, betrifft die Trinkwasserversorgung. Das Wasser für Radevormwald wird von der Dhünn-Talsperre geliefert und muss den Berg hochgepumpt werden. Der Trinkwasserbehälter auf dem höchsten Punkt der Stadt, in Wintershaus, reicht für ein bis zwei Tage aus, um die Stadt zu versorgen. Wie würde es dann weitergehen?

Mans Nach meiner Einschätzung ist es weniger wahrscheinlich, aber nicht völlig unmöglich. Mir ist es wichtig, dass die Bürger wissen: Die Stadt ist vorbereitet. Aber damit ein solcher Notfall gut überstanden werden kann, muss jeder sich vernünftig vorbereiten. Dann gibt es keinen Grund, in Panik zu geraten, wenn plötzlich der Strom weg ist. Und wichtig ist besonders, dass die Menschen sich hilfsbereit verhalten und in ihrem Quartier darauf achten, wer vielleicht besonders Unterstützung braucht, zum Beispiel ältere Menschen. Der Zusammenhalt ist in so einer Situation entscheidend.