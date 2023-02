Flüchtlingssituation in Radevormwald „Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt“

In zwei Wochen jährt sich der Tag, an dem Russland die Ukraine angriff und eine internationale Krise ausgelöst hat. Die Wirkungen des Krieges sind bis ins ferne Radevormwald zu spüren. Zahllose Menschen aus der Ukraine haben die Flucht vor Putins Soldateska ergriffen – einige von ihnen fanden eine Zuflucht in der Bergstadt.