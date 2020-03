Trägerverein „aktiv55plus“ in Radevormwald : Senioren in Sorge um Lebensmittel

Senioren in Sorge um Lebensmittel

Trägerverein „aktiv55plus“ in Radevormwald

Radevormwald Die Geschäftsführerin von „aktiv55plus“ spricht über die aktuellen Hilfsangebote.

Wie groß ist die Personengruppe, um die es geht, in der Stadt?

Springer Wir schätzten die Selbstversorgungskompetenz von 370 Klienten ein und nehmen derzeit telefonisch mit denjenigen Kontakt auf, die wir mit „rot“ und „gelb“ einschätzten, informieren zu den notwendigen Maßnahmen und erfragen Unterstützungsbedarf. Diese Personen sind uns durch Beratung bekannte Bürger, der Personenkreis insgesamt ist in Radevormwald deutlich größer.

Mit welchen Fragen richten sich die Betroffenen an ihren Verein?

Was fällt aus, was findet statt

Corona-Ticker : Was fällt aus, was findet statt

Nachbarschaftshilfe in Kleve

Nachbarschaftshilfe in Kleve : Hilfe leisten und Hilfe annehmen

Was macht den älteren Menschen in dieser Lage besonders Angst? Und verhalten sie sich den Umständen entsprechend?

Springer Die Menschen in Radevormwald haben Sorgen um ihren Vorrat an Lebensmitteln und um andere Waren des täglichen Bedarfes. Und sie fragen sich, wie lange die Maßnahmen dauern. Wir sorgen uns um die Menschen, die sich nicht melden. Erst heute sah ich wieder eine alte Dame auf dem Weg zum Lebensmittelladen. Ich weiß, dass die Dame neben ihrem hohen Alter auch wegen Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehört. Ein Senior ließ sich in der vergangenen Woche von uns nicht überzeugen, mit seinem sehr hohen Alter die Einkäufe durch Unterstützer erledigen zu lassen. Schön ist, dass sich Anbieter von Maßnahmen nun absprechen, gegenseitig unterstützen und miteinander kooperieren.