Corona-Pandemie in Radevormwald : Wie Familien richtig durch die Krise steuern

Corona-Pandemie in Radevormwald

Den ganzen Tag vor der Spielekonsole? Gegen die Langeweile in der durch das Coronavirus erzwungenen Absonderung gibt es andere Strategien. Dazu gibt unter anderem der Rader Jugendtreff „Life“ Tipps. Foto: dpa/Bruno Fahy

Radevormwald Mitarbeiter des Jugendamtes sind auch während der Krise für Jugendliche und Eltern da. Hilfen gibt es online und über Hotlines.

Die Mitarbeiter im Jugendtreff „Life“ auf der Brede informieren auf ihrer Internetseite über Möglichkeiten und Ideen, wie man sich in der Corona-Krise gesund ernährt und geben Tipps zur Beschäftigung in den eigenen vier Wänden. Isabelle Skora wird seit kurzer Zeit von Lisa Fricke im Projekt „Gesundes Aufwachsen“ unterstützt. Gemeinsam haben sie das Konzept zur Online-Hilfe in der aktuellen Krise entwickelt. Das neue digitale Angebot werden sie regelmäßig aktualisieren.