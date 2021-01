Präsenzgottesdienste in Radevormwald : So handelt kein Hirte

So handelt kein Hirte

Präsenzgottesdienste in Radevormwald

Radevormwald Der Aufruf von Pfarrer Marc D. Klein an die Radevormwalder Katholiken, zum Gottesdienst nach Hückeswagen zu strömen, um das Verbot von Präsenzgottesdiensten zu umgehen – das war offenkundig selbst für den Christdemokraten Jochen Hagt zu viel.

Wann immer sich Jochen Hagt in den vergangenen Monaten zur Corona-Lage geäußert hat, vermied er es tunlichst, Vorwürfe gegen bestimmte Personen zu erheben. Am Sonntag, nach einer Krisensitzung der Kreisverwaltung, war es damit vorbei. Zwar nannte der oberbergische Landrat nicht ausdrücklich den Namen von Pfarrer Marc D. Klein. Doch dessen Aufruf an die Radevormwalder Katholiken, zum Gottesdienst nach Hückeswagen zu strömen, um das Verbot von Präsenzgottesdiensten zu umgehen – das war offenkundig selbst für den Christdemokraten Hagt zu viel.