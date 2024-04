Ortschaften in Radevormwald So ging das „Vier-Dörfer-Kegeln“ aus

(s-g) Am vergangenen Freitag fand im Sport- und Seminar-Center an der Jahnstraße das traditionelle „Vier-Dörfer-Kegeln“ statt. Seit 1987 treten bei dem beliebtem Wettkampf die Teams der Dörfer Honsberg, Heide, Herbeck und Hahnenberg an. Trotz aller Rivalität und sportlichem Ehrgeiz steht der Spaß eindeutig im Vordergrund.