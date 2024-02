Gewerbegebiet in Radevormwald So geht es weiter mit Feldmannshaus

Diese Probleme sind inzwischen gelöst. „Die Fremdstoffe im Erdreich sind beseitigt worden“, betont Ulrich Dippel gegenüber unserer Redaktion. Die Anschüttung auf der Fläche soll, wenn alles nach Plan läuft, noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. „Uns liegen zudem alle notwendigen Gutachten vor“, erläutert der Amtsleiter. Eines davon kommt zu dem Schluss, dass in einem Teilbereich die Böschungsneigung verändert, also abgeflacht werden müsse. Dies werde jetzt überplant, so Dippel. Generell laufen parallel zur Vorbereitung der Erschließung die diversen Planverfahren zur Bebauung und der abwassertechnischen Erschließung.