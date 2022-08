ÖPNV im Oberbergischen Kreis : So geht’s nach dem 9-Euro-Ticket weiter

Oberberg Die Oberbergische Verkehrsgesellschaft (OVAG) plant im September und Oktober Aktionen, von denen die Abo-Kunden profitieren können.

Um auch nach August die Menschen zum Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr zu überzeugen, gibt es geplante Aktionen, von denen Abo-Kunden profitieren können. So werden die Tickets der Abo-Kunden im September und Oktober am Wochenende und in den Herbstferien auch an Wochentagen im Nahverkehr in ganz NRW gelten. An allen Aktionstagen gilt zudem die kostenlose Mitnahme von einer weiteren Person und bis zu drei Kindern oder alternativ die Mitnahme von einer weiteren Person und bis zu zwei Fahrrädern. Auch zeitliche Beschränkungen, wie etwa bei 9-Uhr-Abos, entfallen an den Aktionstagen. Zudem können Neukunden gleichermaßen von den NRW-weiten Aktionstagen profitieren.